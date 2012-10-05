В дупле старого дерева гвардейцы нашли тайник с оружием (видео)

В дупле старого дерева сотрудники Росгвардии нашли ружья, сообщили 13 апреля в пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Накануне в Саянском районе края сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы нашли в тайге тайник с оружием. «В результате проведенного трехдневного рейда за нарушение правил пользования объектами животного мира выявлено 8 административных правонарушений, изъято 5 единиц незаконно хранящегося гладкоствольного оружия, которое прятали в тайге, в нескольких километрах от поселка Тугач Саянского района. Незаконные промысловики подошли изобретательно к оборудованию схрона — его они сделали в дупле старого дерева», — пояснили в пресс-службе.Еще несколько ружей и боеприпасы хранились под валежником.

По результатам рейда, который сотрудники Росгвардии провели с представителями министерства природных ресурсов края в Ирбейском и Саянском районах, руководство признало, что в целом работа по контролю за оборотом оружия ведется в крае на хорошем уровне.