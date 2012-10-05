Пассажиры Красноярской магистрали стали чаще пользоваться онлайн-кассой

В первом квартале 2017 года почти треть пассажиров поездов дальнего следования Красноярской железной дороги купили билеты через Интернет, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

За январь-март 2017 года с помощью удаленных технологий оформлено и оплачено более 100 тыс. проездных документов, — на 13,7% больше, чем в первом квартале прошлого года. В общем количестве билетов, проданных на Красноярской железной дороге, доля электронных продаж составляет уже более 27%.

«Услуга покупки билетов через сайт РЖД, позволяющая оформлять проездные документы, не выходя из дома или офиса, появилась ровно 10 лет назад. Сегодня этот сервис популярен у красноярцев. Если в первый год запуска услуги в 2007 году через интернет было продано всего 250 билетов, то в 2016 году через Интернет приобрели билеты почти полмиллиона пассажиров из Красноярского края и Хакасии», — рассказал начальник Енисейского филиала АО «ФПК» Евгений Елистратов.

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ОАО «РЖД» активно развивает интернет-сервисы. Пассажирам поездов дальнего следования доступна мобильная версия официального сайта компании ОАО «РЖД» и специальное приложение «РЖД Пассажирам». Пользуются популярностью и транзакционные терминалы самообслуживания, установленные на железнодорожном вокзале Красноярска. Устройства также позволяют оформить проездной документ, оплатив его посредством банковской карты. За три месяца этого года таким способом было приобретено более 4 тысяч билетов.

С подробной информацией о возможностях Интернет-сервисов компании можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Правила покупки электронных билетов».