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Главу Назарово хотят отправить в отставку
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В Красноярском крае

Главу Назарово хотят отправить в отставку

13 апреля 14:58
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Главу Назарово Юлию Стрельникову могут отправить в отставку. Об этом вчера, 12 апреля её предупредили в горсовете Назарово.

Напомним, в 2014 году журналистка Юлия Стрельникова была выбрана главой города, но найти общий язык с главой администрации Виталием Палкиным и с рядом депутатов у нее не получилось. В 2016 году депутаты признали работу Стрельниковой неудовлетворительной — такой вывод они сделали, прослушав её доклад об итогах 2015 года. Такую же оценку народные избранники поставили ей и в этом году, после чего 15 депутатов вышли с инициативой отправить Юлию Стрельникову в отставку.

Стрельникову в отставку

Источник: zapad24.ru

Отметим, в городском совете Назарово всего 19 действующих депутатов. Инициатива большинства об отставке главы Назарово будет внесена на повестку очередной сессии и рассмотрена уже 26 апреля. Сама глава города ответила, что сдаваться не собирается, потому что «15 человек не должны решать судьбу города».

Стрельникова Юлия Алексеевна
Стрельникова Юлия Алексеевна
Глава города Назарово

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