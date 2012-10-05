Злостного насильника-педофила снова отправили в колонию

38-летний опасный рецидивист из Ачинска получил еще 16 лет колонии за сексуальное насилие и угрозы убийством в отношении трех девушек, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Мужчина освободился из мест лишения свободы в мае 2015 года, где он отбывал срок за другие преступления против половой свободы личности. Новые он начал совершать в декабре того же года, при этом находясь под административным надзором полиции.

Первой его жертвой стала 15-летняя девочка, которую он обманным путем заманил в свою квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. В начале 2016 года злоумышленник напал на 24-летнюю девушку, проникнув в ее квартиру под видом полицейского. Он похитил ее паспорт и имущество. Находясь в розыске за эти преступления, мужчина совершил еще серию: украл мобильный телефон, нижнее белье из магазина, незаконно проник в жилище 25-летней девушки, которой угрожал убийством и требовал интима. Задержали его в январе 2016 года.

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На предварительном следствии он не признал вину, выгораживал себя. При этом он угрожал физической расправой потерпевшим, запугивая их. Однако суд приговорил его к 16 годам колонии строго режима с ограничением свободы еще на 1,5 года. Как уточнили в ГСУ, адвокат осужденного обжаловал приговор.