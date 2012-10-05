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На правобережье Красноярска прикрыли цех по выпуску поддельного «боярышника» (видео)
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На правобережье Красноярска прикрыли цех по выпуску поддельного «боярышника» (видео)

13 апреля 16:06
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На правобережье Красноярска пресекли работу подпольного цеха по изготовлению и розливу контрафактного алкоголя — полицейские изъяли более 15 тонн незаконной продукции. Алкоголь направили на экспертизу, в настоящее время устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту, а также каналы поставки и места реализации.

Полицейские изъяли в Красноярске более 15 тонн контрафактной алкогольной продукции

Видео: 24.мвд.рф

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В складском помещении Ленинского района города полицейские обнаружили 7168 бутылок водки различных наименований с признаками подделки и около 800 полимерных бутылок с жидкостью, на которых были этикетки с надписями «Боярышник».

«Стражи порядка установили, что в помещении также находятся полимерные канистры со спиртом общим объемом более 15 тысяч литров. Кроме этого, изъято оборудование для розлива алкогольной продукции, в том числе около 20 тысяч пустых бутылок водки также с признаками подделок, пакеты, коробки, бутылки, дозаторы и крышки», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

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