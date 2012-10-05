Красноярского студента заподозрили в позапрошлогоднем убийстве одноклассника

Спустя почти полтора года удалось задержать подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка из Партизанского района. Сразу установить личность злоумышленника не удалось, но в апреле этого года его вычислили — подозреваемым является 19-летний одноклассник жертвы.

12 декабря 2015 года жительница поселка Мана обнаружила тело школьника в речной протоке. Позже выяснилось, что за день до этого между учащимися 11 класса на почве личной неприязни произошла ссора, в ходе которой один из них неустановленным предметом смертельно ранил другого и сбросил его тело в протоку.

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Работа по раскрытию преступления продолжалась все это время, и в итоге опытные сотрудники Управления уголовного розыска краевой полиции в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий вычислили предполагаемого убийцу.

«О подозреваемом известно, что по месту жительства он характеризуется удовлетворительно, является студентом 1 курса одного из вузов Красноярска. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса молодой человек вину не признал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются друзья, родственники погибшего», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.