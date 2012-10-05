Посетительница лишилась уха в ночном клубе

Полиция опровергла сообщения СМИ об откушенном ухе во время вечеринки в Минусинске. Как сообщили некоторые издания, инцидент произошёл в одном из ночных заведений города — по их данным, две женщины устроили потасовку из-за неприязни, и одна из них откусила ухо другой посетительнице.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю данный факт Newslab.ru подтвердили лишь частично.

Там пояснили, что конфликт между женщинами действительно был, но ушей никто никому не кусал.

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По данным стражей порядка, в ходе драки одна из них лишилась части уха иным способом — сережка зацепилась за что-то, и женщина осталась без мочки. Пострадавшая написала заявление в полицию, но потом отказалась от обвинений.

Тем не менее, в настоящее время по данному факту проводится проверка.