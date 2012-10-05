Норильчанка засудила обидчицу за давнюю вражду

Жительница Норильска отсудила у знакомой 25 тыс. рублей за старую ссору. Между двумя молодыми женщинами еще с 2013 года сложились неприязненные отношения, и при случайной встрече у подъезда в феврале 2014 года между ними вновь возник конфликт, причины которого не уточняются.

В частности, одна женщина ударила другую в плечо и пыталась столкнуть ее с крыльца. Чтобы не упасть, та схватилась за перила, а после инцидента ей пришлось собирать разбросанные из пакета вещи.

Пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию, требуя привлечь обидчицу к уголовной ответственности. Суд действительно оштрафовал ее за умышленное причинение легкого вреда здоровью на 5 тыс. рублей, но по амнистии освободил от наказания.

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Считая себя невиновной, осужденная обжаловала приговор, и в сентябре 2016 года Норильский городской суд прекратил уголовное дело за истечением срока давности уголовного преследования (двух лет), после чего потерпевшая подала иск о компенсации морального вреда.

Городской суд постановил взыскать с норильчанки в пользу пострадавшей 25 тыс. рублей компенсации морального вреда. В апелляционной жалобе ответчица просила отменить судебное решение, но Красноярский краевой суд оставил его без изменения, пояснила пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.