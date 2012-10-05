«Сила репоста»: в Красноярске нашли пропавшего 14 лет назад парня

Спустя почти 20 лет благодаря социальным сетям родные увидят уехавшего на заработки в Красноярск сына. Об этом сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», сравнив случившееся с чудом.

Ориентировка о пропаже уроженца Кыргызстана была размещена в группе волонтеров. В ней сообщалось, что в 1996 году Руслан, еще будучи подростком, уехал в Красноярск на заработки. Он возвращался домой в 1999 году, а затем снова уехал. В 2003 году он связался с родными и сообщил, что потерял документы. С тех пор они ничего о нем не слышали.

Ориентировка на пропавшего каждый месяц размещалась на стене группы, и в итоге его удалось разыскать.

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«Вот наглядный пример силы ваших репостов! Эта ориентировка в нашей группе размещена год назад и из месяца в месяц размещалась блоками на стене! Три дня назад, после размещения очередных блоков, на дежурный номер раздался звонок, мужчина сообщил, что он знает Руслана и с ним работает. Связались с родными и вот итог: это точно он! Родные не видели сына и брата 20 лет, из которых почти 14 лет вообще ничего о нем не знали! На днях они выезжают за ним!» — рассказали волонтеры, поблагодарив горожан за помощь в распространении информации.

Как оказалось, через несколько лет после пропажи сына его родные переехали из Киргизии в Россию, поэтому он тоже не знал, как с ними связаться.