Красноярские аграрии готовятся к посевной

Аграрии Красноярского края готовятся к началу посевной кампании. О ходе подготовки на заседании комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания региона рассказал министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.
По информации минсельхоза, в 2017 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур (без учета ЛПХ) составит 1482 тыс. га (в 2016 году — 1468 тыс. га). В том числе площадь зерновых и зернобобовых культур составит 1 070 тыс. га, что на 15 тыс. больше уровня прошлого года, и займет 73 % общей площади. Площадь кормовых культур составит 350,6 тыс. га, или 24 % от общей площади. Площадь картофеля достигнет 6,6 тыс. га, овощей — 1,4 тыс. га. Кроме того, в рамках закона о господдержке в этом году расширен перечень обрабатываемых культур — соя, подсолнечник и люпин. Также расширен и ассортимент закупаемых гербицидов для их последующей безвозмездной передачи субъкетам АПК.
Для технической модернизации машино-тракторного парка сельскохозяйственные товаропроизводители края планируют в 2017 году закупить тракторы в количестве 115 единиц (при наличии 8150), зерноуборочные комбайны — 137 (при наличии 3158), кормоуборочные комбайны — 17 (при наличии 476), сеялки — 47 (при наличии 3353), посевные комплексы — 31 (при наличии 563), культиваторы и комбинированные почвообрабатывающие агрегаты — 43 (при наличии 2272), бороны дисковые — 43 (при наличии 972).
В целом готовность техники на 1 апреля составляет: тракторы — 90,7 %, плуги — 91,7 %, культиваторы — 92,6 %, почвообрабатывающие комплексные агрегаты — 91,8 %, сеялки — 90,6 %. Цена за тонну дизельного топлива летнего сорта на Ачинском НП3 по состоянию на 5 апреля достигла 36 400,05 рубля, рост составил 7,1 %. Расчеты показали, что к началу полевых работ на большей части земледельческой территории края влагообеспеченность полей в метровом слое почвы составит 120–160 мм, местами 180–190 мм полезной влаги (90–140 % нормы), пояснил министр.
Он также отметил, что ожидаемая влагообеспеченность полей для первой половины вегетационного периода будет достаточной на земледельческой территории края. Объем финансирования мероприятий, направленных на развитие растениеводства, за счет средств краевого и федерального бюджетов в 2017 году составит 1 млрд 140,8 млн рублей, в том числе 677,3 млн за счет краевого бюджета и 463,5 млн за счет федерального.
Заместитель председателя комитета Владислав Зырянов подчеркнул:
«Основная проблема нынешней посевной кампании — это новеллы в федеральном законодательстве, когда из-за незначительных долгов перед государством, даже в размере 50 копеек, предприятие полностью лишается господдержки. А надо сеять хлеб».
Леонид Шорохов сообщил, что министерство адресно работает с каждым хозяйством, с каждым отделением налоговой службы. Депутат Сергей Зяблов подвел итог обсуждения, отметив, что «министерство оперативно реагирует на создавшуюся ситуацию. Надо признать, что ранее наш комитет призвал правительство работать по этому вопросу с налоговой инспекцией, и мы видим, что минсельхоз прислушался к мнению краевых парламентариев», — заключил он.