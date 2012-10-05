Красноярские аграрии готовятся к посевной

Аграрии Красноярского края готовятся к началу посевной кампании. О ходе подготовки на заседании комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания региона рассказал министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

По информации минсельхоза, в 2017 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур (без учета ЛПХ) составит 1482 тыс. га (в 2016 году — 1468 тыс. га). В том числе площадь зерновых и зернобобовых культур составит 1 070 тыс. га, что на 15 тыс. больше уровня прошлого года, и займет 73 % общей площади. Площадь кормовых культур составит 350,6 тыс. га, или 24 % от общей площади. Площадь картофеля достигнет 6,6 тыс. га, овощей — 1,4 тыс. га. Кроме того, в рамках закона о господдержке в этом году расширен перечень обрабатываемых культур — соя, подсолнечник и люпин. Также расширен и ассортимент закупаемых гербицидов для их последующей безвозмездной передачи субъкетам АПК.

Для технической модернизации машино-тракторного парка сельскохозяйственные товаропроизводители края планируют в 2017 году закупить тракторы в количестве 115 единиц (при наличии 8150), зерноуборочные комбайны — 137 (при наличии 3158), кормоуборочные комбайны — 17 (при наличии 476), сеялки — 47 (при наличии 3353), посевные комплексы — 31 (при наличии 563), культиваторы и комбинированные почвообрабатывающие агрегаты — 43 (при наличии 2272), бороны дисковые — 43 (при наличии 972).

В целом готовность техники на 1 апреля составляет: тракторы — 90,7 %, плуги — 91,7 %, культиваторы — 92,6 %, почвообрабатывающие комплексные агрегаты — 91,8 %, сеялки — 90,6 %. Цена за тонну дизельного топлива летнего сорта на Ачинском НП3 по состоянию на 5 апреля достигла 36 400,05 рубля, рост составил 7,1 %. Расчеты показали, что к началу полевых работ на большей части земледельческой территории края влагообеспеченность полей в метровом слое почвы составит 120–160 мм, местами 180–190 мм полезной влаги (90–140 % нормы), пояснил министр.

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Он также отметил, что ожидаемая влагообеспеченность полей для первой половины вегетационного периода будет достаточной на земледельческой территории края. Объем финансирования мероприятий, направленных на развитие растениеводства, за счет средств краевого и федерального бюджетов в 2017 году составит 1 млрд 140,8 млн рублей, в том числе 677,3 млн за счет краевого бюджета и 463,5 млн за счет федерального.

Заместитель председателя комитета Владислав Зырянов подчеркнул:

«Основная проблема нынешней посевной кампании — это новеллы в федеральном законодательстве, когда из-за незначительных долгов перед государством, даже в размере 50 копеек, предприятие полностью лишается господдержки. А надо сеять хлеб».

Леонид Шорохов сообщил, что министерство адресно работает с каждым хозяйством, с каждым отделением налоговой службы. Депутат Сергей Зяблов подвел итог обсуждения, отметив, что «министерство оперативно реагирует на создавшуюся ситуацию. Надо признать, что ранее наш комитет призвал правительство работать по этому вопросу с налоговой инспекцией, и мы видим, что минсельхоз прислушался к мнению краевых парламентариев», — заключил он.

Шорохов Леонид Николаевич Заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Красноярского края