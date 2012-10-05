Двое красноярцев пытались «отмыть» заработанные на наркотиках 12 млн рублей

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту отмывания заработанных на наркоторговле 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Ранее оперативники краевой полиции задержали преступную группу, у которой изъяли более 15 кг синтетических наркотиков. Позже выяснилось, что двое жителей Красноярска 31 и 24 лет через интернет организовали сбыт наркотиков на территории города. Полученные деньги они перечисляли на виртуальные кошельки, находившиеся в пользовании злоумышленников.

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«Путем совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате незаконных сбытов наркотических средств, злоумышленники получили в пользование и распорядились, тем самым легализовали денежные средства, на общую сумму более 12 миллионов рублей», — пояснили в полиции.

В настоящее время они находятся под стражей, за незаконно полученный преступный доход обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.