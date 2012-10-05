Спасатели пересмотрели прогноз сложного паводка

Из-за жаркой погоды паводки в Красноярском крае могут пройти незаметно. Об этом 14 апреля рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Евгений Вершинин.

Напомним, синоптики обещали Красноярскому краю весну со сложным паводком. По их прогнозам, из-за большого количества снега при таянии могли переполниться реки, что грозит затоплением низких участков местности, подтоплением личных подворий и даже домов. Однако теперь спасатели отмечают: все пока идет по самому оптимистичному сценарию.

«Мы прогнозировали достаточно негативный сценарий с учетом снегозапасов и воды в снеге, но погода привела к тому, что воды в снеге стало меньше, и на сегодняшний день можно сказать, что ситуация благоприятная. Если брать по территориям, на юге уже вскрылись все малые реки. И все складывается так, что мы даже вернули оперативные группы оттуда. Группы продолжают работать в западной и восточной группах районов края, но и там не прогнозируется неблагоприятной ситуации», — пояснил Евгений Вершинин.

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Пока спокойной остается обстановка и в северной группе районов края. Традиционные места подтоплений — Ворогово, Ярцево и Зотино — по прогнозу, также должны пережить эту весну без серьезных проблем. Однако спасатели и местные администрации подготовились к плохой ситуации, заранее заключив договоры на проведение взрывных работ и создав запасы на местах.