Открытие «Макдоналдса» в Красноярске затягивается

Открытие крупной американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Красноярске могут отложить на год. Напомним, ранее франчайзи McDonald’s, новокузнецкое ООО «ГиД», заявляло, что планирует в 2017 году открыть сразу два ресторана американской сети фастфуда в Красноярске. Но сегодня агентство «Интерфакс-Сибирь» сообщило о других сроках реализации этих планов.

Гендиректор ООО Игорь Гусев рассказал журналистам, что компания сконцентрируется на развитии сети McDonald’s в Красноярском крае в следующие три года. «Красноярский край спустя два года работы мы добавили к своей географии, и нам только предстоит осваивать его в следующие годы — это 2018, 2019, 2020 годы», — цитируют его журналисты.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с властями региона о получении земельных участков.

«Пока я воздержусь от комментариев, когда именно будут открыты рестораны, потому что мы только заходим в этот регион», — пояснил он, не уточнив объем инвестиций в развитие сети.

При этом Гусев подчеркнул, что на текущий момент компания рассчитывает развивать сеть в краевом центре, а не в других городах региона.

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Планов о продвижении сети дальше на восток ООО «ГиД» также пока не строит. «Рестораны в Красноярске будут самыми восточными ресторанами McDonald’s в нашей стране», — сказал Гусев.

При этом компания продолжит открывать рестораны быстрого питания и в других сибирских городах — в 2017 году ООО планирует запустить рестораны в Барнауле, Томске, Кемерово, Новосибирске.