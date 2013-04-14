90-летняя красноярская путешественница едва не лишилась паспорта

90-летняя красноярская путешественница баба Лена, которая на прошлой неделе отметила свой юбилей в Доминикане, потеряла паспорт. Из-за этого она едва не осталась без другой запланированной поездки за границу. Известно, что следующим пунктом в маршруте путешествующей бабушки станет Испания.

Как сообщается в социальных сетях известной путешественницы Елены Ерховой, инцидент произошел 13 апреля в московском аэропорту «Внуково», сразу после возвращения из Доминиканы. Однако в этот же день люди, нашедшие документ, принесли его в полицию.