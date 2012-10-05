Отец выследил нарушителя за рулем школьного автобуса и сдал полиции (видео)

В Красноярском крае двух водителей школьных автобусов наказали благодаря записи с видеорегистратора. Видео, на котором запечатлены нарушения, в полицию предоставил неравнодушный житель Назаровского района. Мужчина рассказал, что в автобусе одного из нарушителей ехали его дети — автобус вез их в школу, также там якобы ехали депутаты. Он проследил за их маршрутом и сдал нарушителей полицейским.

Ими оказались мужчины 51 и 65 лет — со слов автора ролика, «водители первого класса». Сам инцидент произошел рано утром 12 апреля. При этом свое 5-минутное видео его автор сопроводил комментариями.

На кадрах видно, как водители школьных автобусов ПАЗ один за другим нарушили правила движения через железнодорожные пути — не остановились перед знаком «Движение без остановки запрещено». В ГИБДД сегодня сообщил, что привлекли их к административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути — выписали по тысяче рублей штрафа.

Добавим, днем 13 апреля сами полицейские выявили другого водителя автобуса-нарушителя на ул. Семафорная в Красноярске. Они задержали автобус Hyundai, который перевозил организованную группу детей от железнодорожного вокзала до Железногорска. Дети приехали из Томска и Омска на спортивные соревнования в один из лагерей. При проверке выяснилось, что у водителя отсутствовали необходимые документы, подтверждающие законность перевозки. Также у него выявили технеисправности, при которых запрещена эксплуатация транспорта.