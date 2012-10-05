140 костюмов и расписанные полотна: в Красноярске покажут легендарный спектакль

16 и 20 мая в Красноярске, в театре оперы и балета, пройдет премьера оперы Цезаря Кюи «Кавказский пленник» по произведениям Пушкина, Лермонтова и Толстого.

Как рассказали в пресс-службе театра, эту оперу публика не слышала более 100 лет. В дореволюционной России она превосходила по популярности даже балет «Лебединое озеро» Чайковского. Для постановки в Европе опера была переведена на французский язык. Этот спектакль — размышления о любви и ненависти, свободе и неволе, жизни и смерти, войне и мире.

Первоначальный сюжет произведения заимствован композитором из одноименной поэмы Александра Пушкина. Опера была задумана и написана 22-летним Кюи, тогда еще курсантом Николаевской военно-инженерной академии, и спустя два десятилетия им переработана.

«Цезарь Кюи в свое время был очень популярным композитором, его перу принадлежат тринадцать опер, все они исполнялись. А потом про них забыли. „Кавказский пленник“ написан на сюжет поэмы Пушкина. Есть много возможностей решить эту оперу эпически, сделать ее как конфликт религий, менталитетов, цивилизаций. Я же воспринимаю оперу как трогательную историю Ромео и Джульетты, просто иного времени и в иных обстоятельствах», — рассказал режиссер спектакля Неэме Кунингас.

«Мы работаем с отличной командой. И у нас есть уникальная возможность заново начать историю интерпретации этого произведения. Фактически, то же самое, что ставить совершенно новое произведение, потому что уже несколько поколений не видели и даже не слышали запись „Кавказского пленника“ Кюи», — добавил режиссер.

Материалы по теме «Он просто разделся»: театральные скандалы Красноярска От японской Снегурочки до голодающего режиссёра

Постановка, подчеркнули в пресс-службе театра, будет масштабной: в ней заняты три состава солистов оперы, артисты балета и хор театра. Для них в мастерских шьется 140 костюмов: эффектные бурки, черкески, папахи, расшитые серебром женские платья — все они выполнены строго в соответствии с национальными традициями.

Атмосферу Кавказа и особый колорит постановке придают два огромных живописных полотна, выполненных в технике ручной росписи, — горный пейзаж (19х11 м) и картина Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» (18х11 м). Подобная живописная роспись декораций — большая редкость для современных театров. Дополнением к этим картинам станут каменные развалы и две 8-метровые сторожевые башни.

Бюджет постановки составил около семи миллионов рублей.

Показы спектакля пройдут в театре оперы и балета 16 мая 19:00 и 20 мая 18:00. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра.