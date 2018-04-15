Красноярский экс-губернатор оказался самым «богатым» в правительстве по итогам года

Министр по делам Северного Кавказа, экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов заработал больше других членов правительства РФ в 2016 году. Сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников был опубликованы на сайте кабинета министров страны вчера, 14 апреля.

По данным документа, Кузнецов в 2016 году получил доход в 582 млн рублей (против 47,8 млн в 2015). Это больше, чем у других чиновников российского правительства за тот же период. Как сообщает РБК со ссылкой на Минкавказа, источником такого дохода стали «вклады, а также операции с недвижимостью, которая декларировалась ранее», в частности продажа «дорогостоящей недвижимости» в Москве.

За министром числится 11 земельных участков, два жилых дома (один во Франции), квартира во Франции, четыре гаража, нежилые и инфраструктурные сооружения. Часть из объектов находится в индивидуальной собственности, часть — в совместной. В автопарке министра — три машины: Mercedes, BMW и Ferrari. Супруга добавила в бюджет семьи 32,7 млн рублей.

Вице-премьер РФ и другой бывший губернатор края Александр Хлопонин заявил о доходе в 9,9 млн рублей в 2016 году. Список его недвижимости также внушительный: три жилых дома, в том числе один в Италии, квартира и 12 земельных участков, два нежилых здания и бассейн. Все — в совместной собственности. Также зампреду принадлежат четыре авто (два Mercedes, Bentley и Jaguar) и прицеп. Его супруга задекларировала доход в 836 тыс. рублей.

Материалы по теме «Жить стало дешевле, но сложнее»: зачем красноярцы переезжают в деревню Как выжить при −53 Сº и открыть доставку суши для сельчан

Еще один красноярец в правительстве России — министр энергетики Александр Новак. Согласно декларации, его доход в 2016 году составил 17 млн рублей, владеет он земельным участком и квартирой, оба — в России. Также в его собственности два мотоцикла BMW. Супруга Новака заработала за год 337 тысяч рублей.

Добавим, премьер страны Дмитрий Медведев по итогам прошлого года задекларировал доход в 8,587 млн рублей и одну квартиру в собственности площадью 367,8 кв. метра, а также два легковых автомобиля марки ГАЗ. За его супругой числится два машиноместа, дохода у нее не было.

Президент РФ Владимир Путин получил доход в 8,858 млн рублей. Он владеет земельным участком, квартирой и гаражом, двумя автомобилями ГАЗ, «Нивой» и автоприцепом.