Двум пьяным мотоциклистам дали 12 суток ареста

В Рыбинском районе Красноярского края суд приговорил к 12 суткам ареста двоих приятелей, которые катались на мотоциклах в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе полиции, накануне в дежурную часть обратились местные жители. Они рассказали, что в районе железнодорожного переезда села Новая Камала Рыбинского района катаются двое пьяных мотоциклистов, в том числе совершают рискованные маневры без мотошлемов.

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Дорожные полицейские отправились на место и задержали нарушителей. Ими оказались двое мужчин 1983 и 1987 годов рождения. Прав управления мотоциклом они не имели. Освидетельствование показало, что оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы за вождение транспортного средства в нетрезвом виде, а также за отсутствие прав управления. Их мотоциклы помещены на спецстоянку.

Суд приговорил мотоциклистов к административному аресту сроком на 12 суток. При вынесении решения мировой судья учел, что ранее задержанные неоднократно нарушали правила дорожного движения.