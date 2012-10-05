Красноярского школьника будут судить за кражи телефонов

Следователи окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении красноярского подростка, обвиняемого в серии краж чужого имущества.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 47-летней жительницы краевого центра о хищении сотового телефона стоимостью более 20 тысяч рублей. Как установили полицейские, злоумышленник пришел на прием в стоматологию и, воспользовавшись моментом, пока никто не видит, похитил мобильный телефон, лежащий на столе врача, и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» установили личность подозреваемого, им оказался ранее несудимый 15-летний подросток. Украденное имущество он сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что школьник причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.