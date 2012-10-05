На Краснодарской под колесами ВАЗа погиб мужчина

Ночью на улице Краснодарская в Красноярске погиб пешеход-нарушитель. ДТП произошло в районе жилого комплекса «Фрегат-НЕО».

По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 наехал на 32-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги не по пешеходному переходу. Ближайший переход находится примерно в 50 метрах от места ДТП.

Пешеход от полученных травм скончался. У водителя не выявили признаков опьянения. В настоящее время дорожные полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Однако местные жители предположили, что сбитый пешеход мог быть пьян. «Он не переходил дорогу, он по ней ходил, и сам под колеса выскочил... машина километров 50 ехала», — пояснил один из очевидцев. Другие рассказали, что погибший возвращался из бара, где проводил время со своими друзьями, которые после ДТП еще долгое время громко кричали и мешали спать местным жителям.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102, также вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: