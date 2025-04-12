«Прыгнул на капот»: Злой пешеход разгромил пропускавшую его иномарку (видео)

На правобережье Красноярска странный пешеход запрыгнул на иномарку и вызвал негодование интернет-пользователей. Инцидент произошел сегодня в 8 утра на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и ул. Корнетова. Изначально очевидцы сообщали о сбитом пешеходе, но когда появилось видео, стало ясно, что он сам запрыгнул на машину.

На кадрах видно, как группа людей переходит проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в какой-то момент один из них ускоряет шаг и ни с того ни с сего запрыгивает на капот белого автомобиля Hyundai Solaris, который стоит и пропускает пешеходов перед поворотом.

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Странный мужчина стал с силой бить ногой по лобовому стеклу иномарки, после чего спрыгнул и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Из машины вышел водитель, они поспорили с пешеходом, и тот пошел дальше.

Но на этом дело не закончилось — мужчина перелез через забор и успешно перешел проезжую часть, включая трамвайные пути. Потом он стал приставать к другому пешеходу, а затем его задержали полицейские, с которыми он также устроил потасовку. В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru пояснили, что в настоящее время дебошира допрашивают — ему 32 года, ранее судим не был. Причины его агрессии пока не сообщаются.

Также очевидцы рассказали, что мужчина был прилично одет, а перед этим сильно разбил на парковке палкой BMW X6.

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи предположили, что пешеход находился под действием каких-то препаратов или алкоголя. «Может, водитель посигналил и тем самым вывел пешехода из себя», — предположил один из них. Другие решили, что причиной агрессии красноярца мог стать конфликт с женщиной.