Компания Saylent подарит натяжной потолок за репост

Компания Saylent приглашает красноярцев поучаствовать в розыгрыше натяжного потолка* — для этого достаточно вступить в группу «ВКонтакте» и сделать репост записи о розыгрыше. Победителя выберут 30 апреля с помощью программы-рандома. Более подробную информацию о проведении розыгрыша и порядке получения приза можно узнать по телефону (391) 253-80-80.

«Натяжные потолки — это не просто модная деталь интерьера, которая помогает скрыть неровности потолка и прочие дефекты. Натяжные потолки Saylent также обладают рядом полезных технических и эксплуатационных свойств. Устанавливая наши потолки, вы сможете улучшить тепло- и звукоизоляцию своего помещения, обезопасить квартиру или офис от затопления соседями сверху, скрыть электропроводку, кабель сигнализации или вентиляционные коммуникации, а также придать помещению более эстетичный вид», — отметили в компании.

В производстве натяжных потолков — сатиновых, глянцевых, матовых, цветных или с фотопечатью — используются высокотехнологичные европейские материалы, поэтому гарантия составляет 15 лет. Для освещения встраиваются тонкие точечные энергосберегающие светильники Экола GX53. Для того чтобы заказать потолок, нужно вызвать специалиста компании, который приедет по нужному адресу и в удобное для заказчика время, сделает все замеры и рассчитает стоимость потолка. Производство и монтаж происходит в кратчайшие сроки.

* полотно до 9 кв.м, четыре угла помещения, комплектация, декоративная лента, монтаж одной люстры, обвод одной трубы. Организатором акции является ООО «МолотОк» ИНН 2460255280.