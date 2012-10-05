За неделю клещи «удвоили» количество покусанных красноярцев

За неделю количество покусанных клещами красноярцев выросло вдвое, сообщили 17 апреля в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

С начала сезона в Красноярском крае насчитывается уже 30 случаев присасывания клещей, причем 10 из пострадавших — дети. Как отметили в пресс-службе, половина из этих случаев зафиксирована только за эту неделю — 15 случаев, в том числе 6 детей.

В основном контакты населения с клещами, регистрировались в южных районах края — в Саянском, Минусинском, Шушенском, Ермаковском районах, а также в поселке Солонцы Емельяновского района. В Красноярске за прошлую неделю с жалобой на присасывание клеща обратилось 5 человек, в том числе 1 ребенок — они встретили клещей в парке Космонавтов, на станции Енисей, а также на кладбище Бадалык и в окрестностях заповедника «Столбы».

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Стоит отметить, что территорию парка «Роев Ручей» от клещей уже обработали — специалисты убрали прошлогоднюю траву и листья, а затем опылили участки специальными растворами.

Через некоторое время обработку проведут повторно.