Курс по коррекции возрастных изменений пройдет на выставке «Идеал красоты»

28 апреля в рамках выставки «Идеал красоты» в Красноярске для косметологов проведут бесплатный экспертный курс по комплексным методикам коррекции возрастных изменений. Вести семинар будет Олеся Ходова — врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный тренер NMTC International (Москва).

Участникам представят новые методики восстановления защитных функций кожи препаратами с коллоидным золотом и платиной. Слушатели узнают о биолифтинге и технологиях сочетания биопрепаратов на основе пептидов и гиалуроновой кислоты.

Ведущая мастер-класса поэтапно расскажет о восстановлении архитектоники кожи лица, рук, шеи и декольте, правильном построении формы скуловой области и коррекции носогубной складки. Участников научат управлять лифтинговыми методиками с анатомической точностью. Акцент сделают на сочетании разных методик и последовательной коррекции в зависимости от возрастных изменений и типа старения. Особое внимание уделят канюльной технике и ее отличию от использования игл.

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Для участия в семинаре обязательная предварительная регистрация.

Контакты для записи: Бюро оснащения медицинских центров и салонов красоты «Оригиналь», Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 40, телефон: +7 (391) 244-38-02, + 7 963 260-37-07, e-mail: 2443802@list.ru. Учебный центр «Гармония», Красноярск, ул. Декабристов, 49, телефон: +7 (391) 234-34-43, 234-34-44, garmoniya-center.ru.

Напомним, мероприятие пройдет 28 апреля в рамках выставки «Идеал красоты» (27-29 апреля). Место проведения: ул. Авиаторов, 19, 2 этаж, конференц-зал № 3. Начало в 10:00.