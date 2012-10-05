«Весь в смоле и клещ под глазом»: туристы нашли на «Столбах» обессиленного щенка

Найденному на красноярских «Столбах» щенку ищут новый дом. 17 апреля об этом рассказала жительница города Наталья Вильцина, которая подобрала в заповеднике брошенного щенка.

Девушка рассказала, что вместе с друзьями в выходной день отправилась погулять на Центральные Столбы, но прогулку пришлось завершить раньше запланированного из-за сделанной в заповеднике находки.

«Мы его заметили в районе Второй Перекладины, там где беседки стоят, где люди отдыхают. Люди шли мимо, а он пытался бежать то за одними, то за другими. Мы его подобрали уже за Первым Столбом, по дороге к Деду», — пояснила Наталья Вильцина.

Животное очень устало и ослабло, поэтому назад его пришлось нести на руках.

По словам девушки, щенок выглядел так, как будто ночевал в лесу. «Он пах лесом, был в смоле и клещ под глазом. Мы его вытащили. А нас еще учили по дороге — нельзя идти с собакой, но никто не помог ему. Ищем лучших хозяев маленькому пёсику», — пояснила Наталья Вильцина.

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Сейчас щенок находится в Сосновоборске, у знакомой спасшей его девушки.

Стоит отметить, что в дирекции заповедника не раз напоминали туристам о том, что вход в охраняемую зону с домашними животными запрещен, и сообщали о том, что одичавшие собаки наносят большой вред живущим на «Столбах» зверям.