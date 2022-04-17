«Страх одолевает»: злые бездомные собаки не дают покоя жителям Парашютной

Жители красноярской улицы Парашютная пожаловались на одолевающих их агрессивных собак. О своей проблеме они рассказали накануне в социальных сетях. Люди уверяют, что из-за стаи собак они не могу «спокойно выйти из дома» или же дождаться автобус на остановке «Водоканал». Животных боятся и взрослые, и дети.

«Одолевает страх, напротив завод, они там обитают, бегают большими стаями, ещё щенят нарожали, сегодня их же видели на „Пикре“, спокойно расслабляются на территории школы! Нужно что-то с этим делать, как-то увезти их отсюда или в приюты распределить», — сетуют местные жители.

Они даже сфотографировали собак, которые спокойно греются на солнце. На кадрах видно, что речь идет о стае, в которой около 10 животных. Со слов местных жителей, эта стая «очень агрессивная» — даже с домашними собаками во время прогулки приходится быть настороже, так как беспризорные собаки якобы могут налететь на них.

«На днях чуть таксу не задрали, мимо проходящие мужики отбили. Звонили в 005, толку нет», — рассказала жительница Парашютной.

Пост с просьбой помочь вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. По традиции, интернет-пользователи разделились во мнениях. Одни заступились за животных, заявив, что «люди агрессивнее и страшнее», а собаки лишь от них защищаются. «Меня удивляет, откуда человек решил, что он — венец природы. И вправе решать, кого надо убрать, а кого оставить?» — сетуют зоозащитники.

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Другие уверены, что именно такие «любители псов» виноваты в том, что в настоящее время на улицах так много бродячих животных, так как «любовь, как показывает практика, совсем недолговечна». Интернет-пользователи отметили, что в последнее время все чаще видят без присмотра именно породистых собак.

«Люди сами выкидывают собак на улицы , издеваются, а потом вы хотите, чтобы собаки были неагрессивными», — прокомментировала красноярка.