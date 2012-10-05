Среди обладательниц ярких достижений выбирают самую успешную красноярку

В Красноярске выбирают самую успешную женщину — голосование объявил портал Woman’s Day. 11 кандидаток представляют различные сферы деятельности, в своих презентациях они рассказали не только о профессиональных достижениях, но и о секретах успеха.

Посетителям сайта предлагается выбрать из списка кандидаток ту, которую они считают самой успешной женщиной в Красноярске.

Среди претенденток певица и актриса Анастасия Вишневская; профессиональная скалолазка Анна Цыганова; предпринимательница Олеся Ушакова; руководитель первой в России школы фитнес-бикини Step by Step, организатор социального проекта «Шаг за шагом к мечте» для жителей Красноярска с инвалидностью Наталья Каптелинина; хирург-онколог Ольга Тоначева; гендиректор компании «Корпорация детства» Илга Савищенко; продюсер проектов «Театр на крыше», «Гдетсво» и «Персонажи» Лера Берёзкина; владелица студии по декорированию и озеленению Ирина Лакуста; воспитатель детского сада «Журавушка» Елена Чубинец; учредитель международной сети языковых школ O’Key Татьяна Москаленко; руководитель бюро «Умная буква» и телеведущая Анна Прохорова.

Голосование завершится в полдень 11 мая, три лидера получат призы от редакции и попадут в финал федерального конкурса в этой номинации.