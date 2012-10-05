Поддержку коренных народов Севера в крае увеличили на 21,6 млн рублей

В краевом бюджете в этом году на поддержку коренных малочисленных народов Таймыра предусмотрено 284,5 млн рублей, что на 21,6 млн больше, чем годом ранее. Господдержку получат более 2 тысяч оленеводов, охотников и рыбаков, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В рамках реализации краевой государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» более 101 млн рублей пойдет на выплаты кочевникам и промысловикам в размере 4 600 рублей в месяц.

Более 41 млн рублей — на субсидии сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с реализацией мяса оленя, водных биологических ресурсов, а также за потребление электроэнергии.

На 47 млн рублей в этом году поддержат домашнее северное оленеводство. Отметим, что самому крупному оленеводческому хозяйству Таймыра «Яра-Танама» с поголовьем более 50 тысяч оленей средства уже перечислены в полном объеме, еще двое — «Сузун» и «Тундровик» — получат господдержку в ближайшее время.

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Более 73 млн рублей запланировано на улучшение жилищно-бытовых условий оленеводов и промысловиков за счет предоставления им кочевого жилья (балков), керосина для освещения кочевого жилья, медицинских аптечек и комплектов для новорожденных, радиостанций, спутниковых навигаторов и сопутствующего оборудования, а 9 семей получат социальные выплаты на строительство быстровозводимых домов.

Также в 2017 году более 680 жителей таймырских поселков Волочанка и Усть-Авам будут обеспечены квалифицированной стоматологической помощью, 123 студента получат дополнительную стипендию в размере 1100 рублей ежемесячно, еще 7 ребят — компенсацию расходов на оплату проезда и обучения, порядка 9,5 млн рублей выделяется на обеспечение авиаперелетов не менее 51 ребенка между школами-интернатами и кочевыми, промысловыми точками, в которых находятся их родители.

Для сохранения этнического и культурного наследия выделяются средства на подготовку программ радио- и телевещания, статей в газете «Таймыр» на языках коренных малочисленных народов Севера. Как отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Геннадий Антоненко, готовится к принятию краевой законопроект, в котором предусматривается поддержка студентов, обучающихся за пределами района. Кроме того, предполагается наделить органы местного самоуправления дополнительными полномочиями по предоставлению ежемесячных выплат учителям родных (национальных) языков и обеспечению санаторно-курортного лечения оленеводов и членов их семей.

Также в 2017 году предстоит усовершенствовать меры господдержки, откорректировать действующие порядки их предоставления с учетом предложений органов местного самоуправления и мнения общественности Таймыра: