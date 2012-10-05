Исключенные остановки и грим как в кино: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 18 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 8°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Сегодня временно изменяется схема движения автобусного маршрута № 90 «СФУ — мкрн Верхняя Базаиха». В связи работами на сетях водопровода, которые продлятся 2-3 дня, из маршрута движения временно исключаются следующие остановки: «Пер. Боготольский», «Ул. Менжинского», «Славянский рынок», «Ул. Новосибирская». В обратном направлении схема движения не изменяется.

В Доме кино покажут культовый советский фильм Леонида Гайдая про инженера-изобретателя Тимофеева — «Иван Васильевич меняет профессию». Начало сеанса в 12:00.

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Любой желающий может освоить или усовершенствовать свои навыки скалолазания на еженедельной тренировке на скале Ермак (16+). Сбор группы в 18:00 на автопарковке у Карьера (восточный вход в заповедник «Столбы»). С собой обязательно фонарь и рюкзачок, правильная одежда, обувь по погоде, снаряжение предоставляется.

Медиа-мастерская «Твори-гора» приглашает на бесплатный мастер-класс «Художественный грим в кино» (18+). Ведущая Ольга Николайчук расскажет о важных мелочах в гриме, как добиться картинки, которую требует режиссер, о том, как создавать эффекты определенных физических состояний методами художественного грима в кино (усталость, болезнь, пот, слезы, воспаление, грязь, ссадины) и многое другое. Вход свободный, по регистрации тут. Начало в 18:30.

В малом зале филармонии оркестр ударных инструментов Siberian Percussion представит программу «Дыхание природы». Каждый слушатель сможет заглянуть в разные уголки мира, чтобы оценить красоту природных ландшафтов разных стран. Публике предстоит подняться по извилистому серпантину высоко в горы, понаблюдать за распускающимся цветком лотоса, услышать музыку дождливого леса и многое другое. В программу вошла музыка современных композиторов из разных стран, в том числе и красноярцев. Начало в 19:00.

Творческая встреча Pro Opera пройдет в 19 часов в молодежном центре «Пилот» (Аэровокзальная, 10). Все ли оперные певцы знают итальянский язык? Сколько времени занимает постановка одного спектакля и что такое современная опера? Эти и другие секреты раскроют режиссеры Мария Тихонова и Неэме Кунингас. Все пришедшие смогут попробовать на себе сценический грим, примерить театральный костюм, а некоторые даже научатся академическому пению. Вход свободный.