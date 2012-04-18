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Дома исторического квартала Красноярска снова выставили на продажу
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Дома исторического квартала Красноярска снова выставили на продажу

18 апреля 10:50
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Исторические дома на ул. Горького в Красноярске снова выставили на продажу. Информация об этом 18 апреля опубликована на официальном сайте мэрии города.

Всего предполагается продать 2 дома, расположенных по адресам ул. Горького, 15, 17, а также две усадьбы, состоящие из основного дома и флигеля — Горького, 11 и 11а, Горького 13 и 13а.

По домам с адресами Горького, 11 («Усадьба: дом врача Гланца, в котором с апреля 1920 г. размещалась народная консерватория — первое музыкальное заведение Красноярска (дерево), ворота (дерево)», 1910-е гг), площадью 530,5 кв. метров и Горького, 11а («Флигель Королевой Н. М. (кирпич, дерево)», 1904 г), площадью 227 кв. метров начальная цена аукциона составляет 23,037 млн рублей, из которых 16 млн приходится на земельный участок площадью 1,5 тыс. кв.метров. Снижать цену потенциальные участники могут до 7,173 млн рублей, из которых 3,458 млн рублей — цена земельного участка.

«Усадьба Телегина (дерево): флигель, дом жилой», 1910-е гг, расположенная по адресу ул. Горького, 13 и 13а, может быть продана за 25,275 млн рублей, из которых 16 млн рублей — стоимость земельного участка площадью более 1,5 тыс. кв. метров. Снижать цену можно до 5,7 млн рублей, из которых 2,7 — стоимость земли. Вторая усадьба Телегина, располагающаяся по соседству — ул. Горького, 15, площадью 561 кв. метр, продается по начальной цене 11,427 млн рублей, но ее готовы уступить и по сниженной — до 5,829 млн рублей.

Не все дома, входящие в "Исторический квартал", выставлены на продажу. Вот, например, бывшую усадьбу Колесникова на ул. Горького, 9 пока не трогают
Здание римско-католического костела (ул Декабристов, 20) тоже не продаётся. Его построили в 1911 г. по проекту архитектора В.А. Соколовского. Ныне здесь находится Органный зал.
Рядом с костелом стоит Дом ксендза - двухэтажное деревянное здание, расположенное по адресу Декабристов, 22. Его построили в 1909-1911 гг, в наши годы отреставрировали, сейчас тут музыкальная школа. Его тоже не продают.
В этом доме на ул. Горького, 7 сейчас находится частный детсад "Алые паруса". Продаваться пока не будет.
Первым будет продан этот дом по ул. Бограда, 106
Ему почти 100 лет, его построил в 1914-16 годах чиновник Василий Соломин
Ул. Горького, 11. Еще одно здание, которое скоро продадут - дом врача Гланца, в котором с 1920 г. размещалась народная консерватория, первое музыкальное заведение Красноярска.
Дом на ул. Горького, 11а, в списке на продажу
Стоящий рядом с ним дом на ул. Горького, 13 - часть бывшей «Усадьбы Телегина». Тоже продается. Здание выглядит весьма печально и ждет толкового инвестора.
Дом на ул. Горького, 13 с другого ракурса. Власти советуют размещать здесь стилизованные магазины и гостиницы.
Ул. Горького, 13а - незаметный дом во дворах. Продается.
Дом на ул. Горького, 15 - тоже считается частью «Усадьбы Телегина» и тоже будет продан.
Ворота дома на ул. Горького, 15
Ул. Горького, 17 - бывшая усадьба Г.П. Некрасова. Продаётся.
Ворота дома на ул. Горького, 17
Исторический квартал ограничен: с севера — ул. Карла Маркса, с востока — Центральным парком, с юга — ул. Бограда, с запада — территорией квартала.
Источник: 2ГИС
Ул. Ленина, 84. Жилой дом мещанки Вольфганг. Построен в 1911г. Памятник архитектуры регионального значения. В списке на продажу.
Деревянный двухэтажный дом на перекрестке Парижской коммуны и Маркса (№ 38) был построен золотопромышленником А.А. Саввиных в 1902 году. в 2009 его покрасили, теперь продают.
Так дом на ул. Карла Маркса, 38 выглядит с другого ракурса
Дом на ул. Карла Маркса, 52 тоже будет продан.

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Фоторепортаж: История на продажу
Как сейчас выглядит «Исторический квартал» Красноярска

Последний лот, включающий в себя «Усадьбу Некрасова (дерево, начало XX в): дом жилой, ворота» и расположенный по адресу ул. Горького, 17, продается по начальной цене 12,536 млн рублей. Из них более 8 млн рублей приходится на земельный участок площадью 833 кв. метра. Снижать цену разрешено до 4,26 млн рублей.

Все дома будут сданы победителям в аренду на 49 лет с охранными обязательствами, по которым они не смогут менять облик дома и обязаны будут содержать его в таких условиях, чтобы не навредить зданию. Подведение итогов состоится 16 мая. Победителю предстоит до конца этого года подготовить проект реставрации, а сами работы завершить к началу февраля 2019 года.

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