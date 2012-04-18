Дома исторического квартала Красноярска снова выставили на продажу

Исторические дома на ул. Горького в Красноярске снова выставили на продажу. Информация об этом 18 апреля опубликована на официальном сайте мэрии города.

Всего предполагается продать 2 дома, расположенных по адресам ул. Горького, 15, 17, а также две усадьбы, состоящие из основного дома и флигеля — Горького, 11 и 11а, Горького 13 и 13а.

По домам с адресами Горького, 11 («Усадьба: дом врача Гланца, в котором с апреля 1920 г. размещалась народная консерватория — первое музыкальное заведение Красноярска (дерево), ворота (дерево)», 1910-е гг), площадью 530,5 кв. метров и Горького, 11а («Флигель Королевой Н. М. (кирпич, дерево)», 1904 г), площадью 227 кв. метров начальная цена аукциона составляет 23,037 млн рублей, из которых 16 млн приходится на земельный участок площадью 1,5 тыс. кв.метров. Снижать цену потенциальные участники могут до 7,173 млн рублей, из которых 3,458 млн рублей — цена земельного участка.

«Усадьба Телегина (дерево): флигель, дом жилой», 1910-е гг, расположенная по адресу ул. Горького, 13 и 13а, может быть продана за 25,275 млн рублей, из которых 16 млн рублей — стоимость земельного участка площадью более 1,5 тыс. кв. метров. Снижать цену можно до 5,7 млн рублей, из которых 2,7 — стоимость земли. Вторая усадьба Телегина, располагающаяся по соседству — ул. Горького, 15, площадью 561 кв. метр, продается по начальной цене 11,427 млн рублей, но ее готовы уступить и по сниженной — до 5,829 млн рублей.

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Последний лот, включающий в себя «Усадьбу Некрасова (дерево, начало XX в): дом жилой, ворота» и расположенный по адресу ул. Горького, 17, продается по начальной цене 12,536 млн рублей. Из них более 8 млн рублей приходится на земельный участок площадью 833 кв. метра. Снижать цену разрешено до 4,26 млн рублей.

Все дома будут сданы победителям в аренду на 49 лет с охранными обязательствами, по которым они не смогут менять облик дома и обязаны будут содержать его в таких условиях, чтобы не навредить зданию. Подведение итогов состоится 16 мая. Победителю предстоит до конца этого года подготовить проект реставрации, а сами работы завершить к началу февраля 2019 года.