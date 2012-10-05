«Стащила его с мужа»: пенсионеры рассказали, как отбились от налетчика в маске (видео)

Красноярская пенсионерка рассказала, как им с мужем удалось найти в себе силы на сопротивление и отбиться от молодого разбойника с топором и в маске. Инцидент произошел 25 октября прошлого года в частном секторе Центрального района города.

Жертвами налетчика стали пожилые супруги 77 и 80 лет. Злоумышленник в маске ворвался в их частный дом и, угрожая бабушке и дедушке топором и гвоздодером, требовал деньги. Но пенсионеры оказали сопротивление, сорвали маску с разбойника и узнали в нем своего 30-летнего соседа. Они отбились от него, вытолкали за территорию дома, после чего тот скрылся. Через некоторое время полицейские поймали злоумышленника у него же дома.

В ходе схватки пенсионеры получили травмы, но несерьезные. Пострадавшая женщина рассказала, что налетчик перелез через забор и забрался в дом. Затем он напал на пожилого мужчину и принялся его душить, но женщина вмешалась и стащила его с мужа.

«Бандит напал на нас с дедом, чуть не убил. Досталось нам, но мы отстояли себя. Спасибо доблестной нашей полиции, что вовремя приехали, и скорая вовремя приехала. Оказали нам помощь», — рассказала она.

Против налетчика, который ранее уже был неоднократно судим за аналогичные преступления, завели очередное уголовное дело Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время следствие по делу окончено, скоро злоумышленник предстанет перед судом, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».