Красноярцы могут заправиться топливом G-Drive и выиграть поездку в Ле-Ман

Сеть АЗС «Газпромнефть» дарит три путевки на двоих на легендарную гонку во Франции «24 часа Ле-Мана» — одну из самых старых, самых знаменитых и самых престижных гонок на планете. Для победителей акции «Гонка своими глазами» уже забронированы одни из лучших мест на зрительских трибунах, где соседями по ложе могут оказаться мировые селебрити или звезды кино.

Вот уже почти 100 лет насладиться впечатляющим зрелищем 24-часового марафона на фоне средневековых замков Луары приезжают около 400 тысяч человек. Но только немногие из них смогут побывать рядом со стартовой решеткой, увидеть пит-стопы, заглянуть в боксы команд и получить автографы гонщиков на параде пилотов. И самое главное — они смогут лично поддержать единственную российскую команду на трассе и с замиранием сердца считать секунды финальных кругов. Экипаж G-Drive Racing, завоевавший серебро Ле-Мана в прошлом году, в этом намерен приложить все силы, чтобы покорить вершину подиума.

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Чтобы выиграть путевку на гоночный уикенд, нужно с 17 апреля по 28 мая заправлять машину премиальным топливом G-Drive от 30 литров с использованием карты лояльности «Нам по пути» нового образца или ко-бренд карты «Газпромбанк-Газпромнефть». Свое участие необходимо обязательно зарегистрировать на сайте www.gpn-promo.ru

Поездки в Ле-Ман достанутся тому, кто заправится G-Drive больше всех. Еще 4,5 тысячи зарегистрированных участников ждут фирменные «драйвовые» призы: рюкзаки, ветровки, термокружки, портативные зарядные устройства. Новости о главном автоспортивном событии года можно искать по хэштегу #хочувлеман!.

Подробные условия акции, информацию об организаторе, призах и порядке их получения можно прочитать на сайте www.gpn-promo.ru.