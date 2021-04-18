Чиновники «приняли» от застройщика 51 несуществующую квартиру для сирот

В Туве возбудили уголовное дело о хищении более 57 млн рублей на строительстве жилья для детей-сирот. Под уголовное преследование за мошенничество в крупном размере попали должностные лица ООО «Стройконсалтинг», с которым республиканское казенное учреждение «Госстройзаказ» заключил контракт на приобретение до 25 декабря 2016 года 51 квартиры по улице Каа-Хем в Кызыле.

В ходе проверки выяснилось, что актами приема-передачи от 26 декабря 2016 года ООО «Стройконсалтинг» передал заказчику 51 квартиру площадью 33 кв. метра каждая в трех домах. Согласно этим актам, «Госстройзаказ» ознакомилось с техническим состоянием жилых помещений и не имело претензий. На основании этих документов строителям перечислили 57 млн 182 тыс. 330 рублей.

«Однако, как установила прокурорская проверка, названные в акте жилые помещения, не построены. Так, жилой дом 90 „а“ по улице Каа-Хем построен до окон первого этажа, под дом 90 „б“ заложен фундамент, строительство дома 90 „в“ не начато», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время расследование продолжается.