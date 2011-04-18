Опасный узкий объезд пробок на Шахтеров снова открыли

Сегодня в Красноярске открыли короткую и опасную дорогу с крутым спуском, которой горожане пользуются для объезда пробок на улице Шахтеров.

Напомним, движение транспорта по проезду от дома № 23а по ул. Брянская до гаражного кооператива, расположенного в районе дома № 1 по ул. Писарева в Центральном районе, закрыли в октябре прошлого года. Это делается каждую зиму, так как ГИБДД считает, что проезд представляет опасность из-за крутых спуска и подъема.

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Открыть проезд должны были вечером 17 апреля, но сделали это сегодня утром. Водители заметили, как рабочие растащили бетонные блоки, преграждающие путь.

Отметим, автомобилисты пользовались этой дорогой не только для того, чтобы попасть в гаражи или ближайшие к нему кварталы, но и для объезда пробок по пути в микрорайон Покровский или Советский район.

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