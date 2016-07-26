Красноярск готовится к открытию детского технопарка «Кванториум»

21 апреля в рамках Красноярского экономического форума в ТЦ «Галерея Енисей» состоится торжественное открытие детского технопарка «Кванториум». В преддверии открытия эксперты, власти и инвесторы обсудили перспективы развития технопарка и рассказали подробнее о его непосредственной деятельности.

В августе 2016 года Красноярский край стал победителем конкурсного отбора Министерства образования и науки РФ на получение поддержки для создания детского технопарка. Ежегодно на образовательной площадке будут обучаться 1750 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме того, каждый год более 20 тысяч ребят будут вовлечены в мероприятия, организованные на площадке детского технопарка.

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Детский технопарк «Кванториум» — флагманский проект в сфере дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих способностей и повышение интереса к научной и технической деятельности. В рамках образовательных модулей юные инженеры будут конструировать роботов и дронов, создавать новые источники энергии, собирать шлемы виртуальной реальности. Обучать старшеклассников будут ведущие преподаватели вузов и специалисты наукоемких компаний.

Как отметила в своем выступлении заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, на открытие технопарка было потрачено более 172 млн рублей. Кроме федерального и регионального бюджета, источником финансирования стала компания «Норникель», которая является стратегическим партнером «Кванториума» и выделила 40 млн рублей на создание технопарка.



«Для нас это знаковый проект, который развивался стремительно. Он направлен на создание новой модели дополнительного образования детей с точки зрения формирования уникальных компетенций в сфере инженерного дела, привлечения детей к научно-техническому творчеству, с привлечением к образовательным программам и университетов, и промышленных компаний. Еще одна цель — это вовлечение детей в технологическое предпринимательство, чтобы сформировать у ребят, талантливых в сфере науки и технологий, не только компетенцию будущих инженеров, но и научить создавать собственные стартапы», — добавила спикер.

Директор красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко отметил, что для компании участие в создании технопарка «Кванториум» — это не только увлеченность красивым и перспективным проектом, а часть системного подхода, в рамках которого «Норникель» реализует целый ряд образовательных проектов, в которые вовлекаются как дети, так и студенты.

«Компания не просто ждет появления нового поколения инженеров, которые бы в полной мере отвечали экономическим и технологическим вызовам на рынке труда. Мы принимаем непосредственное участие в формировании нового поколения инженеров», — заключил Дьяченко, добавив, что 20 апреля на базе Сибирского федерального университета на средства компании «Норникель» будет открыт новейший научно-технологический центр.

Генеральный директор технопарка «Кванториум» Сергей Кениг рассказал подробнее об образовательной программе «Кванториума».

Она состоит из вводного трехмесячного модуля, в рамках которого дети получают базовые знания, навыки командной и проектной работы. Основная часть программы в первый год обучения составляет восемь месяцев — она стартует с сентября в основном здании «Кванториума» в «Галерее Енисей».

«Мы не копируем имеющиеся подходы в системе школьного и дополнительного образования. Для нас очень важно, чтобы дети могли решать реальные задачи. В рамках занятий мы используем проектный и кейсовый подход — реальные производственные и технологические задачи, которые предлагаются предприятиями, являющиеся нашими партнерами», — уточнил Кениг.

Узнать подробнее об образовательных программах детского технопарка «Кванториум» можно по тел. (391) 201-77-77.