Дни памяти Александра Лебедя пройдут в Красноярском крае

В кадетских корпусах Красноярского края почтят память генерал-лейтенанта, экс-губернатора региона Александра Лебедя. Напомним, именно по его инициативе в крае возродили систему кадетских корпусов и Мариинских гимназий. Традиционно Неделя памяти проходит в учебных заведениях с 20 по 28 апреля.

20 апреля Александру Лебедю исполнилось бы 67 лет. Он погиб 28 апреля 2002 года при крушении вертолёта Ми-8 на Буйбинском перевале, когда вместе с сотрудниками администрации края и журналистами летел на открытие новой горнолыжной трассы.

В рамках Дней памяти в красноярском кадетском корпусе им. А. И. Лебедя пройдут классные часы, посвященные его жизни и тем, кто погиб в той трагической авиакатастрофе. По словам директора корпуса Александра Негруцкого, кадетам расскажут о детстве генерала, о годах в военном училище, службе в армии, участии в урегулировании вооруженных конфликтов в Приднестровье и Чечне, о мужестве и любви к Родине.

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В центральном холле у портрета Лебедя будет выставлен почетный караул. У памятника Александру Лебедю, который находится на территории корпуса, члены Генеральского клуба Красноярского края примут участие в митинге и возложат цветы.

В Железногорске 26 апреля кадеты проведут субботник и наведут порядок на аллее, где традиционно проходят памятные мероприятия. Как рассказал директор кадетского корпуса Владимир Войнов, 28 апреля кадеты пройдут торжественным маршем, будет выставлен почетный караул. Кроме того, представители администрации города и почетные граждане города почтят память Александра Лебедя возложением цветов.