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«Он старался служить стране и людям»: каким запомнят Лебедя красноярцы

«Он старался служить стране и людям»: каким запомнят Лебедя красноярцы

Интернет-газета Newslab.ru
18.04.2017
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Александр Лебедь — бесспорно одна из самых ярких политических фигур постсоветской России. Четыре года, с 1998-го по 2002-й, что он стоял у руля политической жизни края, выпали на чрезвычайно сложный для страны период. Губернатору подчас нужна была вся его военная воля, смелость и выдержка, чтобы удержать контроль над ситуацией и не допустить развала региональной экономики.

Во время предвыборной кампании на пост губернатора Красноярского края в феврале 1997 года Александра Лебедя приехал поддержать французский актер Ален Делон (на фото в центре — супруга Лебедя)
Александр Лебедь и Ален Делон у часовни Параскевы Пятницы
Кандидаты в губернаторы Александр Лебедь и Валерий Зубов на теледебатах на краевом телеканале.
Александр Лебедь на встрече с избирателями в поселке Мотыгино. Весна 1998 года.
Выступление перед жителями Боготола. Весна 1998 года.
Пресс-конференция Лебедя по итогам губернаторских выборов. Весна 1998 года.
Инаугурация Александра Лебедя, 5 июня 1998 года.
Александр Лебедь на митинге

Лебедь выступал против приватизации предприятий (например, ему удалось отстоять завод цветных металлов), боролся с задолженностью перед бюджетниками, отстаивал идею объединения Красноярского края с Эвенкией и Таймыром, реализованную позднее его преемниками. Еще одна инициатива губернатора, которая успешно живет по сей день, — открытие в крае кадетских корпусов и Мариинской гимназии.

Александр Лебедь на первой линейке Красноярского кадетского корпуса и Мариинской женской гимназии, созданных по его инициативе.
Александр Лебедь возглавляет торжественное шествие в честь Дня Победы в Красноярске.
Лебедь принимает парад в честь Дня Победы в Красноярске.
На праздновании Дня Победы в Красноярске.
Александр Лебедь у Вечного огня на Мемориале Победы в Красноярске.
Александр Лебедь (здесь еще кандидат в губернаторы) вместе с супругой ждут очереди, чтобы возложить цветы к Вечному огню. 9 мая 1998 года.
Александр Лебедь разговаривает по мобильному телефону в губернаторской резиденции в Красноярске.

Те, кто лично знали Александра Лебедя, отмечают его чувство юмора, невозмутимое спокойствие в любой ситуации, сердечное отношение к людям и готовность прийти на помощь.

Автор этих снимков Фотограф Илья Наймушин начал сотрудничать с Лебедем еще во время памятной многим предвыборной кампании. Он рассказал, что публичный, «телевизионный» образ этого политика мало отражал его реальные человеческие качества.

Александр Лебедь катается на велосипеде в Красноярске. Апрель 1998 года.
Тренировка возле губернаторской резиденции на берегу Енисея.
Александр Лебедь играет с женой в настольную игру.
Александр Лебедь во время посещения колонии строгого режима.
Лебедь во время игры в футбол на позиции вратаря.
Александр Лебедь приветствует Виктора Астафьева и его жену на концерте Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

«Александр Лебедь создавал впечатление очень надежного, с запасом прочности, с юмором, сильного и мощного человека, — рассказал Наймушин. — По телевизору его показывали совершенно иначе. Во время предвыборной кампании я в течение 72 дней находился на расстоянии нескольких метров от него, с утра до вечера и в самых разных обстоятельствах: в самолетах, вертолетах, за обеденным столом. Я ни разу не видел его нервным, грубым, чтобы он на кого-то срывался.

С женой он вообще был очень ласков. Он все время шутил, раздавал кому-то конфеты. Вот пример — летим в самолете, Лебедю приносят обед, немножко отличающийся от других. Он смотрит по сторонам, видит, что у него есть апельсинка какая-нибудь, а у кого-то нет, и начинает тут же всех угощать. Бывали разные ситуации — и психически больные люди к нему подходили, всякие нападки на него были, провокации, но всегда реакция была чрезвычайно спокойная и уравновешенная».

Александр Лебедь в самолете, весна 1998 года.
По просьбе телеоператоров Лебедь пробует себя в роли рабочего на сортировке древесины на ЛДК-1 в Лесосибирске. Весна 1998 года.
Александр Лебедь на рыбалке на Енисее в районе села Атаманово. Майские праздники 1998 года.
Александр Лебедь на рыбалке на Енисее в районе села Атаманово. Майские праздники 1998 года.
Александр Лебедь на рыбалке на Енисее в районе села Атаманово. Майские праздники 1998 года.
Александр Лебедь на открытии ярмарки в Норильске.
Александр Лебедь в руднике на глубине около 900 метров.
Лебедь на одном из митингов в Красноярске.
Александр Лебедь поднимается по трапу самолета перед вылетом в Америку через Северный полюс.
Лебедь позирует с жительницей села Каратузское по ее просьбе.
Во время посещения цирка в Красноярске на колени губернатора прыгнул клоун, переодетый в женское платье.

«Я считаю, что он старался по мере сил, возможностей и понимания максимально хорошо служить своей стране и людям, — отметил Наймушин. — Понятно, что были очень тяжелые времена: какие-то олигархи вокруг, политики, и на многие вещи он не мог влиять».

Жизнь Александра Лебедя оборвалась 28 апреля 2002 года — на Буйбинском перевале произошло крушение вертолёта Ми-8, на котором генерал летел на открытие нового горнолыжного курорта в Ермаковском районе края. В условиях плохой видимости вертолет задел хвостом провода ЛЭП и рухнул недалеко от федеральной трассы.

28 апреля 2002 года вертолет Ми-8 потерпел крушение в Ермаковском районе Красноярского края.
Фото из архива Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
Вместе с Александром Лебедем погибли еще семь человек.
Фото из архива Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
В числе погибших были заместитель губернатора Надежда Кольба, телеоператор Игорь Гареев, журналисты Наталья Пивоварова и Константин Степанов, начальник краевого управления по туризму Лев Чернов, глава Ермаковского района Василий Роговой и водитель Лев Кандинский.
Фото из архива Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
Всего при крушении вертолета пострадали 12 человек, в том числе члены экипажа.
Фото из архива Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
Различные травмы получили глава Крайспорта Геннадий Тоначев, пресс-секретарь губернатора Геннадий Климик, сотрудники охраны Александр Юдаев и Виталий Шлык, журналисты Эмма Мамутова, Станислав Смирнов, Елена Лопатина, члены экипажа Тахир Ахмеров, Павел Евсеевский, Алексей Курилович, директор Шушенского санатория Юрий Подгорный и генеральный директор ОАО «Красноярскэнерго» Михаил Кузичев.
Фото из архива Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
В 2004 году краевой суд приговорил командира вертолёта Тахира Ахмерова к четырём годам лишения свободы, его освободили досрочно в 2006 году. Второй пилот Алексей Курилович был осуждён на три года условно, в 2005 году с него сняли судимость.
Фото из архива Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
Сергей Шойгу, тогда глава МЧС России, на месте авиакатастрофы. 29 апреля 2002 года.
Фото из архива Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
На месте катастрофы
Фото из архива Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Память об Александре Лебеде увековечена в названии вершины хребта Ергаки, а также улиц в его родном Новочеркасске и в поселке Курагино Красноярского края. Также имя Александра Лебедя носит Красноярский кадетский корпус. В апреле 2016 года на территории корпуса был открыт памятник Александру Лебедю. Как подчеркивают инициаторы установки памятника, Лебедь был примером человека, всю жизнь посвятившего служению Родине.

Владимир Путин на прощании с Александром Лебедем, 30 апреля 2002 года.
Источник: Википедия
Памятник основателю Красноярского кадетского корпуса Александру Лебедю
Могила Александра Лебедя на Новодевичьем кладбище в Москве
Источник: ad-omsk.livejournal.com
Памятник Александру Лебедю в г. Бендеры
Источник: Википедия

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Александра Лебедя предоставлены Ильей Наймушиным

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