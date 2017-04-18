«Он старался служить стране и людям»: каким запомнят Лебедя красноярцы

28 апреля исполнится 15 лет со дня авиакатастрофы, которая унесла жизни восьми человек, в том числе главы края Александра Лебедя. Newslab.ru публикует подборку самых ярких и характерных фотографий легендарного красноярского «генерал-губернатора» из архива работавшего с ним фотографа Ильи Наймушина.

Александр Лебедь — бесспорно одна из самых ярких политических фигур постсоветской России. Четыре года, с 1998-го по 2002-й, что он стоял у руля политической жизни края, выпали на чрезвычайно сложный для страны период. Губернатору подчас нужна была вся его военная воля, смелость и выдержка, чтобы удержать контроль над ситуацией и не допустить развала региональной экономики.

Лебедь выступал против приватизации предприятий (например, ему удалось отстоять завод цветных металлов), боролся с задолженностью перед бюджетниками, отстаивал идею объединения Красноярского края с Эвенкией и Таймыром, реализованную позднее его преемниками. Еще одна инициатива губернатора, которая успешно живет по сей день, — открытие в крае кадетских корпусов и Мариинской гимназии.

Те, кто лично знали Александра Лебедя, отмечают его чувство юмора, невозмутимое спокойствие в любой ситуации, сердечное отношение к людям и готовность прийти на помощь.

Автор этих снимков Фотограф Илья Наймушин начал сотрудничать с Лебедем еще во время памятной многим предвыборной кампании. Он рассказал, что публичный, «телевизионный» образ этого политика мало отражал его реальные человеческие качества.

«Александр Лебедь создавал впечатление очень надежного, с запасом прочности, с юмором, сильного и мощного человека, — рассказал Наймушин. — По телевизору его показывали совершенно иначе. Во время предвыборной кампании я в течение 72 дней находился на расстоянии нескольких метров от него, с утра до вечера и в самых разных обстоятельствах: в самолетах, вертолетах, за обеденным столом. Я ни разу не видел его нервным, грубым, чтобы он на кого-то срывался. С женой он вообще был очень ласков. Он все время шутил, раздавал кому-то конфеты. Вот пример — летим в самолете, Лебедю приносят обед, немножко отличающийся от других. Он смотрит по сторонам, видит, что у него есть апельсинка какая-нибудь, а у кого-то нет, и начинает тут же всех угощать. Бывали разные ситуации — и психически больные люди к нему подходили, всякие нападки на него были, провокации, но всегда реакция была чрезвычайно спокойная и уравновешенная».

«Я считаю, что он старался по мере сил, возможностей и понимания максимально хорошо служить своей стране и людям, — отметил Наймушин. — Понятно, что были очень тяжелые времена: какие-то олигархи вокруг, политики, и на многие вещи он не мог влиять».

Жизнь Александра Лебедя оборвалась 28 апреля 2002 года — на Буйбинском перевале произошло крушение вертолёта Ми-8, на котором генерал летел на открытие нового горнолыжного курорта в Ермаковском районе края. В условиях плохой видимости вертолет задел хвостом провода ЛЭП и рухнул недалеко от федеральной трассы.

Память об Александре Лебеде увековечена в названии вершины хребта Ергаки, а также улиц в его родном Новочеркасске и в поселке Курагино Красноярского края. Также имя Александра Лебедя носит Красноярский кадетский корпус. В апреле 2016 года на территории корпуса был открыт памятник Александру Лебедю. Как подчеркивают инициаторы установки памятника, Лебедь был примером человека, всю жизнь посвятившего служению Родине.

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии Александра Лебедя предоставлены Ильей Наймушиным