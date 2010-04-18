Самым юным красноярским первоклассникам еще не исполнилось 6 лет

В новом учебному году самыми юными первоклассниками в красноярских школах станут двое детей, которым только в июне исполнится 6 лет, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Напомним, в школах города продолжается запись детей в первые классы. По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут около 100 тысяч детей, примерно 12 тысяч из них — первоклассники.

В школах планируется сформировать около 500 классов-комплектов. Уже сейчас подано более 9 тысяч заявлений о приеме детей в первые классы. Вакантными остаются около 3 тысяч мест.

«В школы записано порядка 75 % будущих первоклассников. В основном это ребятишки 2010 года рождения. Согласно закону, на момент поступления в школу ребенок должен быть не младше 6 с половиной лет и не старше 8 лет, однако в отдельных случаях дети могут пойти в 1 класс раньше или позже указанного возраста. Для этого родители должны обратиться за заключением в территориальный центр психолого-педагогического сопровождения. Если специалисты решат, что ребенок действительно готов к обучению в школе, то родители смогут записать его в первый класс. В противном случае с поступлением в школу придётся повременить до следующего года. В настоящий момент уже подано более 70 подобных заявлений от родителей. Как правило, дети старше 8 лет идут в школу позже положенного срока по причине слабого здоровья. В случае же с первоклашками, которым едва исполнилось шесть лет, речь идёт о ранней психологической готовности ребёнка к школе. Двум самым маленьким красноярским первоклассникам ещё только 5 лет, свой шестой день рождения они отметят в июне текущего года», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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Запись детей в школу будет вестись до начала учебного года. Как и прежде, первоочередное право записи имеют дети, проживающие по микроучастку, закрепленному за учреждением. Зачисление же детей, проживающих не по микроучастку, начнется после 1 июля. В этом случае ребенок будет зачислен в выбранную родителями школу только при наличии свободных мест.

По всем вопросам, связанным с комплектованием первых классов в школах Красноярска, родители могут обращаться по телефону: (391) 226-15-12.