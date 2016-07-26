Богучанская ГЭС поддержала конкурс «Кежемский район 2020»

Богучанская ГЭС стала партнером конкурса «Кежемский район 2020». В нем принимали участие 16 команд, 11 из которых в итоге прошли конкурсный отбор и смогут реализовать свои проекты.

Жюри, в числе которого были и представители ПАО «Богучанская ГЭС», в том числе отдали предпочтение проекту «Город-юбиляр» города Кодинска. Участники предложили сделать к юбилею города цветочную клумбу, олицетворяющую год создания. Этот проект также поддержала администрация Кодинска, которая поможет инвентарем и цветами. Богучанская ГЭС организует высадку цветов в рамках экологической акции «оБЕРЕГАй» и выдаст экипировку участникам проекта.

«Жители города Кодинска начали забывать о дате основания своего города. Мы своим проектом хотим напомнить о значимости этого события, ведь всем нужно знать начало истории своей малой родины, — отметила руководитель команды Наталья Белькова. — Мы планируем к Дню города высадить на центральном бульваре города надпись из цветов „40 лет Кодинску“».

«Город Кодинск был основан и построен теми же людьми, кто строил Богучанскую ГЭС. В отличие от всех предыдущих проектов такого рода (например, в Братске и Усть-Илимске) город строился одновременно с ГЭС. Гидростроителям не пришлось жить в палатках, ездить на лечение или за покупками в другие города. Это было правильное решение, которое позднее сыграло огромную роль в том, что Богучанская ГЭС достроена, введена в эксплуатацию и сегодня обеспечивает своей энергией многие предприятия Красноярского края и соседних регионов. Мы гордимся нашим городом и поддерживаем любые начинания, связанные с улучшением качества жизни», — сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

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В 2014 году возле школы № 4 сотрудники Богучанской ГЭС и учащиеся Центра дополнительного образования детей Кодинска высадили первую аллею из 36 деревьев. В 2015 году участники акции «оБЕРЕГАй» посадили аллею на центральном бульваре. Для этой акции компания «РусГидро» подарила городу 350 саженцев рябины и калины.

Конкурс «Кежемский район 2020» является частью регионального инфраструктурного проекта «Территория 2020», который реализуется в Красноярском крае с 2010 года. Первый форум «Территория 2020» был организован в Канске в мае 2010 года Молодежным правительством Красноярского края. После этого форумы прошли еще 6 раз, уже в зональном формате, ориентированном на грантовую поддержку молодежных инициатив.