Река Мана вскрылась ото льда: красноярцев ждет красивый ледоход (видео)

Река Мана начала очищаться ото льда. Об этом 18 апреля сообщили очевидцы природного явления.

Первые сообщения о том, что на Мане стал разрушаться лед и началось его движение к устью, появились в социальных сетях сегодня ночью. Еще вчера вечером движение льда началось в районе поселка Береть, а сегодня ледоход достиг «Манского плеса».

В ближайшее время красноярцы смогут увидеть льдины, плывущие по Енисею — обычно они проходят у правого берега основного русла реки. Спасатели рекомендуют во время ледохода не подходить близко к берегу и ни в коем случае не пытаться переправится через реку на резиновой лодке или пешком, по льдинам.

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Стоит отметить, что Мана вскрылась в этом году примерно в те же сроки, что и обычно.

Исключение среди последних лет составлял 2014 год, когда вскрытие реки произошло 9 апреля — специалисты поясняли тогда, что произошло это раньше обычных сроков.