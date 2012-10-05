«Гонщик подрезал»: грузовик с песком слетел с трассы под Красноярском

На трассе под Красноярском перевернулась фура с песком — водитель заявил, что его подрезали. ДТП произошло накануне вечером на трассе неподалеку от «Красноярского Загорья».

На снимках, сделанных очевидцами, видно, как слетевший с дороги МАЗ лежит на правом боку, а вокруг него на большой площади рассыпан песок. Водитель большегруза рассказал, что «его подрезал какой-то гонщик».

Так это или нет — неизвестно. В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что в этом ДТП никто из людей не пострадал, поэтому более подробными обстоятельствами случившегося там не располагают.

Обсуждая инцидент, не все интернет-пользователи поверили в версию водителя о виновности некого гонщика. «Когда я уснул за рулем, тоже думал, что меня подрезали», — рассказал один из автомобилистов. Другой отметил, что в момент ДТП на этой трассе шел сильный снегопад и была плохая видимость. Нашлись и те, кто пошутил по поводу аварии, заявив, что водитель рассыпал песок, чтобы оборудовать пляж.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102, также вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: