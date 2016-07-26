Для лечения и продаж: в Красноярске выбрали перспективные стартапы

На прошедшей в Красноярске 15 апреля стартап-конференции КRSK Startup Day были выбраны самые перспективные стартапы.

В рамках мероприятия, собравшего более 400 участников, выступили приглашенные эксперты из ФРИИ, «ВКонтакте», Standuply, прошли презентации проектов, круглый стол для разработчиков и экспертные сессии.

7 команд получили приглашение в Акселератор ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), 2 стартапа прошли в полуфинал программы «Телеком Идея», 15 проектов приглашены в программу «300стартапов».

«Мы вышли на новый уровень, — поделился представитель ФРИИ в Красноярске Игорь Утьманов. — Помимо интересных и опытных спикеров, мы увидели сегодня достаточно перспективные стартапы, которые заслуженно получили поддержку. Также хочется отметить, что на экспертную сессию пришли социальные IT-проекты — речь о помощи незрячим и мониторинге экологической ситуации».

Победителями стали: «Дисграф» — онлайн-сервис лечения дисграфии, AERP — комплексное сопровождение бизнеса в сети, «Нити Красноярска» — маркетплейс (торговая онлайн-площадка) для гидов, «Скриптогенератор» — сервис для продаж.

«В этот раз пришли те, у кого есть серьезные вопросы, сложившиеся команды и те, кто на старте. Мы вновь убедились, что IT-сообщество в Красноярске существует, и это не мечтатели, а люди которые работают здесь и сейчас», — отметила эксперт конференции, директор по развитию аукциона Au.ru Елена Новикова.