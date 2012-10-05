Экс-чиновника уличили в премировании себя самого

Экс-главу администрации поселка Кедровый Емельяновского района Красноярского края заподозрили в присвоении 100-тысячной премии, которую он сам себе и выписал. Сегодня в ГСУ СК региона сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 160 (присвоение) УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2014 года глава администрации поселка подписал распоряжение о выплате себе премии в 100 тыс. рублей по итогам года из фонда экономии заработной платы. Чиновник получил эту сумму и распорядился деньгами по собственному усмотрению.

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В настоящее время его допрашивают, расследование уголовного дела продолжается. Добавим, главой администрации поселка Кедровый в то время являлся Олег Маленков, которого также подозревали в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Остается ли он по-прежнему фигурантом того дела — не уточняется.



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