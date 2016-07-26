Капремонт крыши обернулся для жильцов ущербом на 1,3 млн рублей

Назван ущерб от разобранной и протекшей во время капремонта крыши в Железногорске. О результатах проведенной проверки 19 апреля сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, в марте телекомпания Железногорска рассказала о том, что местной управляющей компании предложили доделать капитальный ремонт крыши дома на ул. Свердлова, который начинала делать фирма из Красноярска. Местные жители пожаловались, что кровлю на их доме разобрали, потом дом затопило дождями, а когда работы были все-таки закончены, шиферная крыша начала разваливаться.

Сегодня в прокуратуре сообщили, что работы были начаты еще в марте, когда представители ООО «АмилоН» демонтировали покрытие крыши, утеплитель, несущие конструкции и обрешетку. К маю, согласно заключенному договору, они должны были уже завершить весь ремонт и получить за это 2,4 млн рублей. Но работы были приостановлены, и 11 жилых помещений многоквартирного дома затопило — жильцы оценили ущерб в сумму в 1,34 млн рублей.

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«Затягивание ремонта кровли жилого дома, с учетом текущих погодных условий, игнорирование требований заказчика по завершению работ и уплате штрафных санкций, а также непринятие достаточных мер к возмещению ущерба нарушают права граждан, проживающих в доме. В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой города в адрес директора ООО „АмилоН“ внесено представление. Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений остается на контроле прокуратуры города», — отметили в прокуратуре.