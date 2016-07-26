Риелтор-мошенник оставил клиентов без 5 миллионов рублей

В Красноярске осудили 52-летнего риелтора-мошенника — мужчина обманным путем похитил более 5 миллионов рублей у неблагополучных собственников квартир.

По данным пресс-службы МУ МВД России «Красноярское», он занимался этим видом деятельности на протяжении долгого времени. Злоумышленник выбирал квартиры, владельцы которых злоупотребляли алкоголем, вели асоциальный образ жизни и имели большие долги за коммунальные услуги.

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Он устанавливал с ними доверительные отношения, угощал спиртным и убеждал продать принадлежащую им недвижимость, а на вырученные деньги предлагал купить жилье меньшей площади и погасить долги. Однако после заключения сделки злоумышленник свои обещания не выполнял.

Накануне суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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