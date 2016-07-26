Пенсионер дважды поверил мошенникам и отдал им 730 тыс. рублей

Дважды обманутый пенсионер попросил помощи у полиции. Как рассказали 19 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю лесосибирские полицейские ищут обманувших пенсионера мошенников.

70-летний мужчина рассказал, что после перенесенной им операции ему позвонили неизвестные и предложили приобрести средства для восстановления здоровья. Два года мужчина пользовался препаратами, но затем отказался, так как они были неэффективны. После этого в его квартиру снова позвонили.

«Злоумышленники, представившись сотрудниками одного из банков, предложили компенсацию за препараты в размере 200 тысяч рублей, для получения которой необходимо было перечислить на финансовые расходы 15 тысяч рублей, что он и сделал», — пояснили в пресс-службе.

Выполнив все условия, денег мужчина не получил и лишь после этого решил обратиться в полицию. К этому времени общая сумма ущерба составила свыше 730 тысяч рублей.

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«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. По данному факту следователи ОМВД России по Лесосибирску возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“», — пояснили в пресс-службе.