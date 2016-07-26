От удара молнии погиб участник молебна на священной горе в Туве

Следователи заинтересовались гибелью молодого мужчины в ходе молебна на священной горе в Туве. Инцидент произошел днём 15 апреля в Кызылском районе — в местечке «Бурган Изи».

Предварительно установлено, что на возвышенности во время молебна, который проводили ламы монастыря «Цеченлинг», в результате удара молнии погиб 36-летний житель поселка Каа-Хем. Еще две женщины получили ожоги. Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали, что погибший в этот момент разговаривал по телефону.

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«В настоящее время для установления причины смерти молодого человека, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут установлены фактические обстоятельства произошедшего события и принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Туве.

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