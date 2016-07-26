Истребители пронесутся над Красноярском в честь Дня Победы

В этом году авиация Центрального военного округа примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы 9 Мая в Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками округа Ярослава Рощупкина.

С его слов, вертолеты будут двигаться на высоте 150-200 м, самолеты — на высоте 300-450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд.

Напомним, в прошлом году во время праздника над Красноярском пролетели истребители-перехватчики МиГ-31. В 2015 году на 9 Мая над городом также летала военная авиация.

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В Екатеринбурге, где расположен штаб военного округа, в этом году пролетят около 20 единиц самолетов и вертолетов 14-й армии ВВС и ПВО. Взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, вертолеты и самолеты сформируют парадный строй в небе над Екатеринбургом.

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