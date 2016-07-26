Красноярцы смогут бесплатно пройти медосмотр в субботу

22 апреля в медучреждениях Красноярска проведут единый день диспансеризации. Пройти медицинский осмотр медики приглашают взрослых жителей, которые в соответствии с годом рождения подлежат диспансеризации в этом году.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что провести такую акцию в выходной день решили специально, чтобы работающие горожане смогли обратиться в лечебные учреждения.

В этом году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

Те, кто родился в другие годы и очередь их диспансеризации еще не подошла, могут обратиться в свои поликлиники в обычные дни — там им тоже не откажут и проведут профилактический осмотр.

Напомним, диспансеризацию в Красноярском крае организована в два этапа.

Первый — это целевые скрининги с целью выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития и выявление приема гражданами наркотических и психотропных веществ. Пришедшим на диспансеризацию выдают направления на исследования согласно возрасту, заполняется анкета, организуют рентгенологические, функциональные и лабораторные исследования. По итогам терапевт заполняет паспорт здоровья пациента и рекомендует ряд профилактических мер.

На второй этап направляются те пациенты, чье состояние здоровья вызывает опасения и требует дополнительного углубленного обследования и консультации узких специалистов.

Диспансеризацию рекомендовано проходить раз в три года начиная с 21-летнего возраста.

22 апреля будет организована работа филиалов медицинских организаций, где сосредоточено диагностическое оборудование, что позволит желающим пройти I этап диспансеризации за один день.

Уточнить информацию можно по телефонам регистратур в лечебных учреждениях.

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