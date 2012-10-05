В Красноярске обсудили продвижение российских компаний на зарубежные рынки

Российские и международные эксперты обсудили в Красноярске продвижение товаров и услуг на китайский рынок. Мероприятие состоялось в рамках конгресса «Сибирский плацдарм», который предваряет стартующий завтра, 20 апреля, КЭФ.

На круглом столе эксперты поделились опытом работы с китайскими партнерами, а также озвучили основные проблемы вывода продукции на зарубежный рынок. Генеральный представитель ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в Шанхае Сергей Колесниченко в своем докладе рассказал, что чаще всего российским компаниям мешает с выходом на рынок Китая малая узнаваемость. Кроме того, многие предприятия сталкиваются с подделкой собственной продукции, что, как правило, влияет на продажу товаров. В целом же эксперт призвал компании тщательно изучать специфику иностранного рынка прежде чем начать работу с партнерами.

Руководитель группы сервис-партнера Alibaba в РФ (компания INDI GROUP), лектор кафедры восточных языков ИФиЯК СФУ Мария Каданцева отметила проблемы красноярских предпринимателей в части перевода информации о своей продукции на английский и китайский язык. По ее словам, компании неохотно занимаются подбором переводчиков и зачастую допускают серьезные ошибки в работе с китайскими экспертами.

Например, при размещении товаров на сайтах предприниматели используют в переводе длинные и «неподъемные» названия, которые в итоге теряются в общей массе запросов и не попадают к потребителю.

Материалы по теме Китайский миллиардер Джек Ма посетил Туву

С этим мнением согласились и другие эксперты. А стратег Digital-агентства Wow (Новосибирск, Россия) Борис Ларсон подчеркнул, что российским компаниям сложнее всего выйти в интернет Китая и социальные сети, так как на интернет ресурсы в этой стране распространяются определенные правила: прежде чем выйти к пользователям, необходимо внести свой сайт в реестр безопасных, что для российских компаний сложно.

Мнением по поводу сотрудничества с китайскими партнерами поделился генеральный директор «Агентства международного сотрудничества» Антон Натаров. Он рассказал участникам встречи о проблемах, с которыми ему удалось столкнуться на собственном опыте.

«Сейчас многим компаниям не хватает финансовой поддержки для того, чтобы выйти на зарубежный рынок, не налажена и работа с торговыми представителями. Очень высок уровень недоверия между китайским и российским бизнесом. Это отличается в корне от тех контактов, которые проходят на межгосударственном уровне. И в этой связи конечно компаниям нужна финансовая поддержка по экспортной реализации, которая в России не предоставляется», — отметил он.

Говоря о краевом уровне сотрудничества с китайскими партнерами, Антон Натаров отметил, что в регионе пока нет четкой концепции развития международных связей, не разработаны механизмы поддержки тех компаний, которые сегодня обращаются в правительство. Отметил эксперт и абсолютно разные таможенные процедуры.

«Россия соблюдает все требования и правила, а вот китайская сторона остается под вопросом, мне кажется, что эту тему еще нужно обсуждать на региональном уровне, на федеральном и максимально это устранять», — заметил Натаров.

Материалы по теме Как избежать типичных ошибок при заказе товаров из Китая Надежный посредник — страховка от рисков

Эксперты в заключение отметили, что мнение о продукции из России в Китае достаточно положительное. Китайцы считают российские продукты качественными и высоко экологичными.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что предприятиям из России, в том числе и из Красноярского края, необходимо серьезно подойти к работе с зарубежными рынками и совершенствовать собственную работу на всех уровнях.